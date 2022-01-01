Diretório de Empresas
Tesco
Tesco Salários

A faixa salarial da Tesco varia de $6,071 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $160,217 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Tesco. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Gerente de Engenharia de Software
Median $104K
Gerente de Produto
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Cientista de Dados
Median $91.3K
Gerente de Programa Técnico
Median $48.2K
Assistente Administrativo
Median $30.8K
Vendas
Median $31.8K
Contador
$44.1K

Contador Técnico

Desenvolvimento de Negócios
$100K
Redator Publicitário
$38.5K
Atendimento ao Cliente
$32K
Analista de Dados
$63.7K
Gerente de Ciência de Dados
$64.2K
Analista Financeiro
$137K
Designer Gráfico
$121K
Recursos Humanos
$6.1K
Tecnólogo em Informática (TI)
$78.2K
Jurídico
$33.7K
Consultor de Gestão
$85.6K
Designer de Produto
$160K
Recrutador
$47.8K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Tesco é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $160,217. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tesco é $63,729.

