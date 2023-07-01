Diretório de Empresas
Terradepth
    Terradepth is a company that provides data-as-a-service, aiming to make ocean data accessible to all. They achieve this by using autonomous technology to collect high-resolution and scalable data.

    2018
    32
