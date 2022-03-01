Tencent Holdings Salários

A faixa salarial da Tencent Holdings varia de $43,084 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $666,650 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Tencent Holdings . Última atualização: 8/16/2025