Tencent Holdings Salários

A faixa salarial da Tencent Holdings varia de $43,084 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $666,650 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Tencent Holdings. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Analista de Negócios
$43.1K
Desenvolvimento de Negócios
$108K
Cientista de Dados
$63.5K

Tecnólogo em Informática (TI)
$667K
Jurídico
$301K
Gerente de Parceria
$158K
Gerente de Produto
$55.9K
Engenheiro de Software
$102K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Tencent Holdings é Tecnólogo em Informática (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $666,650. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tencent Holdings é $104,824.

