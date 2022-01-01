Tenable Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Tenable varia de $43,447 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $487,775 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Tenable. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Gerente de Produto
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Engenheiro de Software
Median $149K

Engenheiro de Software Full-Stack

Vendas
Median $170K

Sucesso do Cliente
$214K
Cientista de Dados
$43.4K
Tecnólogo em Informática (TI)
$83.6K
Operações de Marketing
$67.3K
Designer de Produto
$127K
Recrutador
$140K
Gerente de Engenharia de Software
$205K
Arquiteto de Soluções
$276K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Tenable, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Tenable é Gerente de Produto at the Principal Product Manager level com uma remuneração total anual de $487,775. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tenable é $159,516.

Outros Recursos