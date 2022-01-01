Tenable Salários

A faixa salarial da Tenable varia de $43,447 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $487,775 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Tenable . Última atualização: 8/16/2025