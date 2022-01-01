Diretório de Empresas
Tempus
Tempus Salários

A faixa salarial da Tempus varia de $29,108 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $256,275 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Tempus. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Gerente de Engenharia de Software
Median $185K

Gerente de Produto
Median $152K
Assistente Administrativo
$29.1K
Analista de Negócios
$68.6K
Atendimento ao Cliente
$56.8K
Sucesso do Cliente
$69.7K
Analista de Dados
$79.6K
Gerente de Programa
$84.6K
Vendas
$256K
Analista de Cibersegurança
$140K
Escritor Técnico
$76.4K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Tempus, as RSUs estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% veste no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Tempus é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $256,275. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tempus é $128,945.

