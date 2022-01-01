Diretório de Empresas
Tempo
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Tempo Salários

A faixa salarial da Tempo varia de $2,472 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções na extremidade inferior a $248,750 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Tempo. Última atualização: 8/16/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $154K
Designer de Produto
Median $167K
Gerente de Operações de Negócios
$102K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Analista de Negócios
$139K
Cientista de Dados
$85.2K
Engenheiro de Hardware
$131K
Recursos Humanos
$204K
Gerente de Produto
$78.3K
Recrutador
$84.6K
Gerente de Engenharia de Software
$249K
Arquiteto de Soluções
$2.5K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Tempo é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $248,750. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Tempo é $130,650.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Tempo

Empresas Relacionadas

  • Mayo Clinic
  • UPMC
  • Healthcare Bluebook
  • Intermountain Healthcare
  • Mountainside Fitness
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos