Temasek
Temasek Salários

A faixa salarial da Temasek varia de $10,612 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $218,900 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Temasek. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $74.8K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $112K
Operações de Atendimento ao Cliente
$10.6K

Analista de Dados
$63.7K
Analista Financeiro
$192K
Engenheiro de Hardware
$54.4K
Tecnólogo em Informática (TI)
$219K
Gerente de Produto
$31.3K
Gerente de Projeto
$29.9K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Temasek é Tecnólogo em Informática (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $218,900. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Temasek é $63,701.

