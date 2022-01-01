Temasek Salários

A faixa salarial da Temasek varia de $10,612 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $218,900 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Temasek . Última atualização: 8/15/2025