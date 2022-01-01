TELUS Salários

A faixa salarial da TELUS varia de $10,107 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $135,281 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da TELUS . Última atualização: 8/15/2025