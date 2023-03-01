Diretório de Empresas
Telia
Telia Salários

O salário da Telia varia de $38,667 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $115,247 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Telia. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $89.8K
Gerente de Produto
Median $71.7K
Atendimento ao Cliente
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Cientista de Dados
$75.7K
Tecnólogo da Informação (TI)
$102K
Vendas
$75.4K
Gerente de Engenharia de Software
$115K
Arquiteto de Soluções
$75.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Telia é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $115,247. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Telia é $75,533.

