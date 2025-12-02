Diretório de Empresas
Teladoc
Teladoc Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Teladoc totaliza $156K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Teladoc. Última atualização: 12/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Teladoc
Backend Software Engineer
Denver, CO
Total por ano
$156K
Nível
3
Salário base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$6K
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
11 Anos
Quais são os níveis de carreira na Teladoc?
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Teladoc in United States é uma remuneração total anual de $249,330. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Teladoc para a função de Engenheiro de Software in United States é $177,000.

Outros Recursos

