Teladoc Health
Teladoc Health Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in United States na Teladoc Health varia de $245K a $342K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Teladoc Health. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$266K - $322K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$245K$266K$322K$342K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Teladoc Health, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Vendas na Teladoc Health in United States é uma remuneração total anual de $342,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Teladoc Health para a função de Vendas in United States é $244,850.

