Teladoc Health Salários

O salário da Teladoc Health varia de $49,670 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $305,000 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Teladoc Health . Última atualização: 9/1/2025