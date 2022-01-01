Teladoc Health Salários

Diretório de Empresas
O salário da Teladoc Health varia de $49,670 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $305,000 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Teladoc Health. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informática em Saúde

Gerente de Produto
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Gerente de Engenharia de Software
Median $270K
Designer de Produto
Median $163K

Designer UX

Arquiteto de Soluções
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Atendimento ao Cliente
$49.7K
Sucesso do Cliente
$109K
Recrutador
$199K
Vendas
$294K
Gerente de Programa Técnico
$204K
Pesquisador de UX
$206K
Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Teladoc Health, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire no 3rd-ANO (33.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Teladoc Health é Arquiteto de Soluções com uma remuneração total anual de $305,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Teladoc Health é $178,333.

