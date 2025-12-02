Diretório de Empresas
Tekskills
Tekskills Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in India na Tekskills varia de ₹850K a ₹1.16M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tekskills. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$10.5K - $12.5K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$9.7K$10.5K$12.5K$13.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Tekskills?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Tekskills in India é uma remuneração total anual de ₹1,163,923. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tekskills para a função de Engenheiro de Software in India é ₹850,170.

