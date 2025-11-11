Tekion Engenheiro de Software de Segurança Salários em India

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software de Segurança na Tekion totaliza ₹3.51M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano Tekion Security Software Engineer Bengaluru, KA, India Total por ano ₹3.51M Nível L3 Salário base ₹3.51M Stock (/yr) ₹0 Bônus ₹0 Anos na empresa 4 Anos Anos de exp 4 Anos

Últimos Salários Enviados

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( INR ) Base | Ações (ano) | Bônus

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação Options Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o cronograma de aquisição na Tekion ?

