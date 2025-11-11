Diretório de Empresas
Tekion
Tekion Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) Salários em India

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) na Tekion totaliza ₹1.04M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹1.04M
Nível
L2
Salário base
₹790K
Stock (/yr)
₹253K
Bônus
₹0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tekion?
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) na Tekion in India é uma remuneração total anual de ₹2,220,952. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tekion para a função de Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) in India é ₹790,138.

Outros Recursos