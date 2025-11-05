Tekion Engenheiro de Software Salários em Chennai Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Chennai Metropolitan Area na Tekion varia de ₹1.61M por year para L1 a ₹3.28M por year para L3. O pacote de remuneração in Chennai Metropolitan Area mediano por year totaliza ₹1.45M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/5/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L1 Associate Software Engineer ( Nível Iniciante ) ₹1.61M ₹1.3M ₹275K ₹40.6K L2 Software Engineer ₹3.55M ₹3.21M ₹337K ₹0 L3 Senior Software Engineer ₹3.28M ₹3.28M ₹5.4K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 1 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação Options Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

