Diretório de Empresas
Tekion
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Chennai Metropolitan Area

Tekion Engenheiro de Software Salários em Chennai Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Chennai Metropolitan Area na Tekion varia de ₹1.61M por year para L1 a ₹3.28M por year para L3. O pacote de remuneração in Chennai Metropolitan Area mediano por year totaliza ₹1.45M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
Associate Software Engineer(Nível Iniciante)
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
Software Engineer
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Software de Segurança

Cientista de Pesquisa

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Tekion in Chennai Metropolitan Area é uma remuneração total anual de ₹4,827,447. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tekion para a função de Engenheiro de Software in Chennai Metropolitan Area é ₹1,465,617.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Tekion

Empresas Relacionadas

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos