Tekion
Tekion Recrutador Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Recrutador na Tekion totaliza ₹3.48M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Tekion
Leadership Recruiter
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹3.48M
Nível
L3
Salário base
₹3.48M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
1 Ano
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Tekion in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹5,839,799. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tekion para a função de Recrutador in Greater Bengaluru é ₹2,775,239.

Outros Recursos