A remuneração de Gerente de Produto in Greater Bengaluru na Tekion varia de ₹2.96M por year para L1 a ₹6.34M por year para L4. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹3.44M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tekion. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L1
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Tekion, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)