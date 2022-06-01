TEGNA Salários

Diretório de Empresas
O salário da TEGNA varia de $61,690 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $65,325 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TEGNA. Última atualização: 11/23/2025

Analista Financeiro
$61.7K
Engenheiro de Software
$65.3K
A função com maior remuneração relatada na TEGNA é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $65,325. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na TEGNA é $63,508.

