Techstars
Techstars Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in United States na Techstars varia de $24.6K a $35.7K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Techstars. Última atualização: 12/2/2025

$27.9K - $32.4K
$24.6K$27.9K$32.4K$35.7K
O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Techstars in United States é uma remuneração total anual de $35,700. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Techstars para a função de Designer de Produto in United States é $24,600.

