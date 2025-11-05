Diretório de Empresas
Technology & Strategy
Technology & Strategy Engenheiro de Software Salários em Munich Metro Region

O pacote de remuneração in Munich Metro Region mediano de Engenheiro de Software na Technology & Strategy totaliza €68.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Technology & Strategy. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Total por ano
€68.5K
Nível
Senior
Salário base
€61.8K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€6.7K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Technology & Strategy in Munich Metro Region é uma remuneração total anual de €72,150. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Technology & Strategy para a função de Engenheiro de Software in Munich Metro Region é €68,586.

