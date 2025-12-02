Diretório de Empresas
Technology & Strategy
Technology & Strategy Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in Germany na Technology & Strategy varia de €69.4K a €95.1K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Technology & Strategy. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$86.8K - $103K
Germany
Faixa Comum
Faixa Possível
$80.1K$86.8K$103K$110K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Technology & Strategy?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na Technology & Strategy in Germany é uma remuneração total anual de €95,062. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Technology & Strategy para a função de Designer de Produto in Germany é €69,436.

