Technisys
Technisys Contador Salários

A remuneração total média de Contador in Argentina na Technisys varia de ARS 21.93M a ARS 30.02M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Technisys. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$18.1K - $21.4K
Argentina
Faixa Comum
Faixa Possível
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Technisys?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Contador na Technisys in Argentina é uma remuneração total anual de ARS 30,021,179. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Technisys para a função de Contador in Argentina é ARS 21,928,513.

