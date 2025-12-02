Diretório de Empresas
Technicolor
Technicolor Gerente de Engenharia de Software Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Technicolor. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$152K - $177K
United Kingdom
Faixa Comum
Faixa Possível
$141K$152K$177K$197K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Technicolor?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Technicolor in United Kingdom é uma remuneração total anual de £147,258. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Technicolor para a função de Gerente de Engenharia de Software in United Kingdom é £105,184.

