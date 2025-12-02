Diretório de Empresas
Tech Mahindra
Tech Mahindra Redator Técnico Salários

A remuneração total média de Redator Técnico in Canada na Tech Mahindra varia de CA$70K a CA$102K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tech Mahindra. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$57.3K - $66.6K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Tech Mahindra?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Redator Técnico na Tech Mahindra in Canada é uma remuneração total anual de CA$101,572. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tech Mahindra para a função de Redator Técnico in Canada é CA$69,991.

Outros Recursos

