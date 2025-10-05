Diretório de Empresas
Tech Mahindra
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Engenheiro de Software Nível

U2

Níveis na Tech Mahindra

Comparar Níveis
  1. U1Associate Software Engineer
  2. U2Software Engineer
  3. U3Senior Software Engineer
    4. Mostrar 1 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
CA$98,293
Salário Base
CA$138,593
Ações ()
CA$0
Bônus
CA$0

CA$226K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de CA$42.3K+ (às vezes CA$423K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimas Submissões de Salário
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Tech Mahindra

Empresas Relacionadas

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos