Teamworks Engenheiro de Dados Salários em Canada

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Dados na Teamworks totaliza CA$214K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Teamworks. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Total por ano
CA$214K
Nível
hidden
Salário base
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bônus
CA$3K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
0-1 Anos
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Dados na Teamworks in Canada é uma remuneração total anual de CA$281,646. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Teamworks para a função de Engenheiro de Dados in Canada é CA$204,288.

