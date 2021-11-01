Diretório de Empresas
TeamSnap
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

TeamSnap Salários

O salário da TeamSnap varia de $84,575 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $157,500 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TeamSnap. Última atualização: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $158K

Engenheiro de Software Backend

Marketing
$84.6K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na TeamSnap é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $157,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na TeamSnap é $121,038.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para TeamSnap

Empresas Relacionadas

  • KeepTruckin
  • Lookout
  • Sourcegraph
  • DataRobot
  • Autonomic
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teamsnap/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.