Tealium
Tealium Salários

O salário da Tealium varia de $81,216 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $254,592 para Analista de Cibersegurança na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Tealium. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $81.2K
Sucesso do Cliente
$122K
Designer de Moda
$99.5K

Tecnólogo da Informação (TI)
$85K
Gerente de Produto
$151K
Analista de Cibersegurança
$255K
Gerente de Engenharia de Software
$179K
Arquiteto de Soluções
$144K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Tealium é Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $254,592. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tealium é $132,814.

