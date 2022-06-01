Diretório de Empresas
Teachers Pay Teachers
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Teachers Pay Teachers Salários

O salário da Teachers Pay Teachers varia de $180,000 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $220,000 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Teachers Pay Teachers. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $200K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $180K
Gerente de Produto
Median $220K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Recrutador
$191K
Gerente de Engenharia de Software
$210K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Teachers Pay Teachers é Gerente de Produto com uma remuneração total anual de $220,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Teachers Pay Teachers é $200,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Teachers Pay Teachers

Empresas Relacionadas

  • MasterClass
  • Skillshare
  • Udacity
  • Cambly
  • IXL Learning
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos