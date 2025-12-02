TE Connectivity Redator Técnico Salários

A remuneração total média de Redator Técnico in United States na TE Connectivity varia de $75.6K a $105K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da TE Connectivity. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média $81K - $95.4K United States Faixa Comum Faixa Possível $75.6K $81K $95.4K $105K Faixa Comum Faixa Possível

