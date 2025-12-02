Diretório de Empresas
TE Connectivity
TE Connectivity Gerente de Projeto Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da TE Connectivity. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$17.7K - $21.4K
Philippines
Faixa Comum
Faixa Possível
$16.3K$17.7K$21.4K$22.8K
Faixa Comum
Faixa Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Projeto na TE Connectivity in Philippines é uma remuneração total anual de ₱1,301,329. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na TE Connectivity para a função de Gerente de Projeto in Philippines é ₱931,124.

