TE Connectivity
TE Connectivity Cientista de Dados Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da TE Connectivity. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$112K - $136K
Singapore
Faixa Possível
$105K$112K$136K$143K
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na TE Connectivity?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na TE Connectivity in Singapore é uma remuneração total anual de SGD 185,021. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na TE Connectivity para a função de Cientista de Dados in Singapore é SGD 135,576.

