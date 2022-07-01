Diretório de Empresas
TDS
TDS Salários

O salário da TDS varia de $44,765 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $140,700 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TDS. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $73K

Engenheiro de Software Full-Stack

Contador
$70.2K
Atendimento ao Cliente
$44.8K

Cientista de Dados
$51.2K
Vendas
$141K
Capitalista de Risco
$56.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na TDS é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $140,700. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na TDS é $63,444.

