TDK Salários

O salário da TDK varia de $15,672 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $256,275 para Engenheiro de Materiais na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TDK. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
Median $156K

Engenheiro ASIC

Engenheiro de Software
Median $166K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro Mecânico
Median $170K

Cientista de Dados
$15.7K
Tecnólogo da Informação (TI)
$122K
Engenheiro de Materiais
$256K
Designer de Produto
$88.5K
Gerente de Produto
$106K
Gerente de Projeto
$56.4K
Gerente de Programa Técnico
$218K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at TDK is Engenheiro de Materiais at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,275. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDK is $138,853.

Outros Recursos