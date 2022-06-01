Diretório de Empresas
TDI
TDI Salários

O salário da TDI varia de $54,086 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $187,128 para Gerente de Programa Técnico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TDI. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Cientista de Dados
$69.7K
Engenheiro de Software
$54.1K
Gerente de Programa Técnico
$187K

Perguntas Frequentes

