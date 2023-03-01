Diretório de Empresas
TDCX
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

TDCX Salários

O salário da TDCX varia de $11,390 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $42,870 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TDCX. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Vendas
Median $42.9K
Assistente Administrativo
$26.3K
Analista de Negócios
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Desenvolvimento de Negócios
$30K
Atendimento ao Cliente
$23.6K
Operações de Atendimento ao Cliente
$28.6K
Tecnólogo da Informação (TI)
$14.7K
Marketing
$37.2K
Operações de Marketing
$36.5K
Recrutador
$11.4K
Engenheiro de Software
$15.1K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na TDCX é Vendas com uma remuneração total anual de $42,870. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na TDCX é $28,558.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para TDCX

Empresas Relacionadas

  • PayPal
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Spotify
  • Intuit
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos