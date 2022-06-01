Diretório de Empresas
TD SYNNEX
TD SYNNEX Salários

O salário da TD SYNNEX varia de $43,396 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $179,100 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da TD SYNNEX. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $155K
Analista de Negócios
$51.8K
Desenvolvimento de Negócios
Median $78K

Desenvolvimento Corporativo
$47.7K
Analista Financeiro
$53.9K
Tecnólogo da Informação (TI)
$69.3K
Designer de Produto
$97K
Gerente de Produto
$69.8K
Gerente de Programa
$58.6K
Vendas
$43.4K
Engenheiro de Vendas
$99.5K
Gerente de Engenharia de Software
$179K
Gerente de Programa Técnico
$61.8K
Perguntas Frequentes

Outros Recursos