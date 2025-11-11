Diretório de Empresas
Tata Group
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Backend

Tata Group Engenheiro de Software Backend Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software Backend na Tata Group totaliza ₹2.65M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Group. Última atualização: 11/11/2025

Pacote Mediano
company icon
Tata Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹2.65M
Nível
L3
Salário base
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Group, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Backend na Tata Group in India é uma remuneração total anual de ₹3,867,089. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tata Group para a função de Engenheiro de Software Backend in India é ₹2,086,512.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Tata Group

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • Lyft
  • Google
  • Apple
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos