Tata Group
Tata Group Engenheiro de Software Salários em Chennai Metropolitan Area

O pacote de remuneração in Chennai Metropolitan Area mediano de Engenheiro de Software na Tata Group totaliza ₹1.72M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Group. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
Tata Group
Machine Learning Engineer
Chennai, TN, India
Total por ano
₹1.72M
Nível
L3
Salário base
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tata Group?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Group, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Tata Group in Chennai Metropolitan Area é uma remuneração total anual de ₹2,248,234. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tata Group para a função de Engenheiro de Software in Chennai Metropolitan Area é ₹1,565,876.

