Tata Group
  Salários
  Engenheiro Químico

  Todos os Salários de Engenheiro Químico

  Greater Amsterdam Area

Tata Group Engenheiro Químico Salários em Greater Amsterdam Area

A remuneração total média de Engenheiro Químico in Greater Amsterdam Area na Tata Group varia de €61.3K a €87.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Group. Última atualização: 11/5/2025

Remuneração Total Média

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Faixa Comum
Faixa Possível
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Group, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Químico na Tata Group in Greater Amsterdam Area é uma remuneração total anual de €87,511. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tata Group para a função de Engenheiro Químico in Greater Amsterdam Area é €61,333.

Outros Recursos