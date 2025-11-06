A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Delhi Area na Tata Consultancy Services varia de ₹413K por year para C1Y a ₹1.06M por year para C4. O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano por year totaliza ₹743K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
C1Y
₹413K
₹410K
₹1.6K
₹1.4K
C1
₹756K
₹726K
₹0
₹30.3K
C2
₹1.19M
₹1.14M
₹0
₹53.3K
C3A
₹1.74M
₹1.7M
₹2.1K
₹36.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
