A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Dallas Area na Tata Consultancy Services varia de $80.5K por year para C1Y a $109K por year para C4. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano por year totaliza $95K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Nível Iniciante ) $80.5K $79.2K $0 $1.3K C1 Assistant Engineer $77.4K $76.2K $0 $1.3K C2 IT Analyst $99.1K $97.4K $0 $1.7K C3A Assistant Consultant $106K $103K $1.5K $1.6K Ver 4 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

