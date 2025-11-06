Diretório de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Engenheiro de Software Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Tata Consultancy Services varia de CA$83.8K por year para C1 a CA$112K por year para C5. O pacote de remuneração in Canada mediano por year totaliza CA$99.5K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Nível Iniciante)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
Assistant Engineer
CA$83.8K
CA$80.8K
CA$348.3
CA$2.6K
C2
IT Analyst
CA$100K
CA$97.8K
CA$0
CA$2.3K
C3A
Assistant Consultant
CA$101K
CA$97.1K
CA$0
CA$3.8K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro de Sistemas

Desenvolvedor Web

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Tata Consultancy Services in Canada é uma remuneração total anual de CA$121,801. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tata Consultancy Services para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$96,296.

