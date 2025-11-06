Tata Consultancy Services Engenheiro de Software Salários em Australia

A remuneração de Engenheiro de Software in Australia na Tata Consultancy Services varia de A$88.2K por year para C2 a A$124K por year para C3B. O pacote de remuneração in Australia mediano por year totaliza A$118K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Nível Iniciante ) A$ -- A$ -- A$ -- A$ -- C1 Assistant Engineer A$ -- A$ -- A$ -- A$ -- C2 IT Analyst A$88.2K A$88.2K A$0 A$0 C3A Assistant Consultant A$ -- A$ -- A$ -- A$ -- Ver 4 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o cronograma de aquisição na Tata Consultancy Services ?

