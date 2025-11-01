A remuneração de Engenheiro de Software in India na Tata Consultancy Services varia de ₹483K por year para C1Y a ₹2.27M por year para SP1. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹684K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
C1Y
₹483K
₹480K
₹2.7K
₹0
C1
₹554K
₹551K
₹2.7K
₹0
C2
₹1.1M
₹1.08M
₹0
₹18.3K
C3A
₹1.48M
₹1.47M
₹0
₹6.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
Títulos IncluídosEnviar Novo Título
Engenheiro de Software Frontend
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Redes
Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)
Engenheiro de Dados
Engenheiro de Software de Produção
Engenheiro DevOps
Engenheiro de Confiabilidade de Site
Engenheiro de Sistemas
Desenvolvedor Web