A remuneração de Designer de Produto in India na Tata Consultancy Services varia de ₹705K por year para C1 a ₹1.53M por year para C4. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹519K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/1/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus C1 Assistant Designer ₹705K ₹705K ₹0 ₹0 C2 Designer ₹879K ₹854K ₹0 ₹25K C3A Assistant Consultant ₹1.07M ₹1.07M ₹0 ₹0 C3B Associate Consultant ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 2 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o cronograma de aquisição na Tata Consultancy Services ?

