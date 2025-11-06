Diretório de Empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Consultor de Gestão Salários em Mumbai Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano de Consultor de Gestão na Tata Consultancy Services totaliza ₹2.79M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
Total por ano
₹2.79M
Nível
C3B
Salário base
₹2.79M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Tata Consultancy Services?
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na Tata Consultancy Services in Mumbai Metropolitan Region é uma remuneração total anual de ₹3,414,971. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tata Consultancy Services para a função de Consultor de Gestão in Mumbai Metropolitan Region é ₹2,639,043.

