Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Banqueiro de Investimento Salários

A remuneração total média de Banqueiro de Investimento in India na Tata Consultancy Services varia de ₹394K a ₹550K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/1/2025

Remuneração Total Média

₹427K - ₹517K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
₹394K₹427K₹517K₹550K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Banqueiro de Investimento na Tata Consultancy Services in India é uma remuneração total anual de ₹550,025. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Tata Consultancy Services para a função de Banqueiro de Investimento in India é ₹393,552.

