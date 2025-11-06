A remuneração de Tecnólogo da Informação (TI) in Chennai Metropolitan Area na Tata Consultancy Services totaliza ₹467K por year para C1. O pacote de remuneração in Chennai Metropolitan Area mediano por year totaliza ₹438K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Tata Consultancy Services. Última atualização: 11/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹467K
₹467K
₹0
₹0
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Tata Consultancy Services, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
